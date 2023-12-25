Девять школ будут достроены или отремонтированы в Псковской области в 2024 году

12:14, 25 декабря 2023, ПАИ

На сферу образования в проекте бюджета Псковской области запланировано 12,5 млрд рублей, это на 2,5 млрд больше, чем в текущем году, сообщил губернатор Михаил Ведерников. Глава региона выступает с бюджетным посланием на сессии областного Собрания депутатов, передаёт корреспондент ПАИ.

Из них 2,5 млрд будет направлено на продолжение строительства и реконструкцию девяти школ. Наиболее крупные из них – в Пскове на 1000 мест, в Себеже на 825 мест, школа для одарённых детей на 800 мест с кампусом на 300 мест в Пскове. Дополнительно почти 600 млн будет направлено на капитальный ремонт шести образовательных организаций.

«В современной истории Псковской области такого масштабного строительства образовательной инфраструктуры ещё не было», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Ранее глава региона сообщил, что доходы консолидированного бюджета Псковской области на 2024 год составят более 57 млрд рублей.