Условия содержания в идрицкой колонии проверил прокурор Псковской области
Условия содержания в идрицкой колонии строгого режима проверил прокурор Псковской области Андрей Мошков, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УФСИН.
В состав комиссии также вошел председатель общественно-наблюдательной комиссии региона Николай Червяков, председатель Общественного совета при УФСИН Григорий Матвеев, сотрудники областной прокуратуры и прокуратуры по надзору, члены ОНК.
В сопровождении начальника УФСИН России по Псковской области Алексея Емельянова, помощника начальника управления по соблюдению прав человека в УИС УФСИН Вячеслава Иванова и руководства колонии проверяющие совершили обход основных объектов исправительного учреждения: ШИЗО, ПКТ, ОСУОН, отрядов, столовой, пищеблока, медицинской части, поста видеоконтроля, производственной зоны.
Особое внимание во время посещения обращалось на санитарное состояние, материально-бытовое и медицинское обеспечение, организацию питания, соблюдение трудового законодательства. При посещении каждого объекта проводились беседы с осужденными на предмет наличия у них жалоб на условия отбывания наказания.
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