Условия содержания в идрицкой колонии проверил прокурор Псковской области

13:16, 25 декабря 2023, ПАИ

Условия содержания в идрицкой колонии строгого режима проверил прокурор Псковской области Андрей Мошков, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УФСИН.

В состав комиссии также вошел председатель общественно-наблюдательной комиссии региона Николай Червяков, председатель Общественного совета при УФСИН Григорий Матвеев, сотрудники областной прокуратуры и прокуратуры по надзору, члены ОНК.

В сопровождении начальника УФСИН России по Псковской области Алексея Емельянова, помощника начальника управления по соблюдению прав человека в УИС УФСИН Вячеслава Иванова и руководства колонии проверяющие совершили обход основных объектов исправительного учреждения: ШИЗО, ПКТ, ОСУОН, отрядов, столовой, пищеблока, медицинской части, поста видеоконтроля, производственной зоны.

Особое внимание во время посещения обращалось на санитарное состояние, материально-бытовое и медицинское обеспечение, организацию питания, соблюдение трудового законодательства. При посещении каждого объекта проводились беседы с осужденными на предмет наличия у них жалоб на условия отбывания наказания.