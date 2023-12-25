Выполненные осуждёнными изделия представили на выставке в Себеже
Изделия, выполненные руками осуждённых, представили на выставке декоративно-прикладного творчества в Себеже. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.
В третьей ярмарке изделий декоративно-прикладного творчества в Себеже приняли участие как жители города, так и трудовые коллективы Себежского района, а также ИК-3 УФСИН России по Псковской области.
Осуждённые предложили к показу свои работы – резьбу по дереву (шкатулки, сувениры), мягкие игрушки и текстиль для интерьера. Работы можно было не только посмотреть, но и купить.
В колонии есть талантливые люди, работы которых мы решили представить на ярмарке. Для осуждённых творчество – это возможность отвлечься от сложной жизненной ситуации, в которой они оказались, отметили организаторы выставки.
Кроме того, труд в исправительных учреждениях – это один из способов исправления заключённых, который даёт возможность освоить новую специальность и устроиться на работу после освобождения.
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