Прямая линия УФСИН России по Псковской области с населением состоится 26 декабря

14:31, 25 декабря 2023, ПАИ

Прямая линия УФСИН России по Псковской области с населением пройдёт завтра, 26 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

На вопросы и обращения ответит председатель общественной наблюдательной комиссии Псковской области Николай Червяков с 12:00 до 13:00.

Кроме того, в прямой линии примет участие помощник начальника управления по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе Вячеслав Иванов.

Позвонившим будут даны разъяснения, относящиеся к компетенции УФСИН России по Псковской области и региональной ОНК.

Телефон прямой линии: (8 8112) 69-61-40.