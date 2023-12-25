Прямая линия УФСИН России по Псковской области с населением состоится 26 декабря
Прямая линия УФСИН России по Псковской области с населением пройдёт завтра, 26 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
На вопросы и обращения ответит председатель общественной наблюдательной комиссии Псковской области Николай Червяков с 12:00 до 13:00.
Кроме того, в прямой линии примет участие помощник начальника управления по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе Вячеслав Иванов.
Позвонившим будут даны разъяснения, относящиеся к компетенции УФСИН России по Псковской области и региональной ОНК.
Телефон прямой линии: (8 8112) 69-61-40.
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