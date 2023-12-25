Губернатор, сенатор и митрополиты исполнят детские мечты с «Ёлки желаний» в Пскове

15:11, 25 декабря 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, митрополит Псковский и Порховский Арсений и митрополит Симферопольский и Крымский Тихон исполнят мечты детей в рамках региональной акции «Ёлка желаний», передаёт корреспондент ПАИ.

Среди детских желаний – поездка на международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве, посещение аквапарка, новые смартфоны, велосипед, самокат, детская каталка для мотоцикла и набор для рисования красками на воде.

Митрополит Псковский и Порховский Арсений снял с ёлки шарик, в котором ребёнок загадал получить детскую каталку для мотоцикла. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон поможет детям отправиться в поездку на международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве, а первый заместитель председателя Совета Федерации, сенатор от Псковской области Андрей Турчак отправит ребят в аквапарк и подарит три смартфона.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников тоже исполнит сразу несколько желаний детей: купит велосипед, самокат и набор для рисования красками на воде.

«Игрушки» с пожеланиями с ёлки также сняли депутаты Псковского областного Собрания, главы муниципалитетов, деятели культуры и общественники Пскова. «Давайте вместе подарим детям замечательный праздник и веру в то, что все их мечты обязательно исполнятся», – подчеркнул Михаил Ведерников.

По условиям акции все материальные мечты должны быть исполнены до 29 декабря, нематериальные (поездки, встречи и так далее) – до 28 февраля 2024 года.

Ранее в Псковской области запустили Всероссийскую акцию «Ёлка желаний». Партнёром акции и исполнителем желаний может стать каждый. Представители государственных учреждений, коммерческих организаций, частные лица – у всех есть возможность подарить радость тем, кто особенно нуждается в помощи.