Участие псковских инженеров в проектах космодрома «Восточный» и РЖД обсуждают в программе «Бизнес-ланч»

14:20, 25 декабря 2023, ПАИ

Директор «Промгаз-Технологии» Михаил Давыденков стал гостем программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 25 декабря.

Какую уникальную продукцию в сфере криотехнологий производят в Псковской области? Как псковские инженеры участвуют в проектах космодрома «Восточный» и РЖД? Как повысить престиж инженерных специальностей? Почему введение санкций стало благом для псковских конструкторов и помогло увеличить объём работы по импортозамещению?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Бизнес-ланч».