Новую книгу митрополита Тихона презентовали в Печорах

14:51, 25 декабря 2023, ПАИ

Новую книгу митрополита Симферопольского и Крымского Тихона «Гибель империи. Российский урок» представили в Печорах в понедельник, 25 декабря. Об этом сообщает корреспондент ПАИ. Первый тираж книги «Гибель империи. Российский урок» составит 50 тысяч экземпляров.

Книга посвящена событиям истории России в феврале 1917 года и свержению монархии в России. Митрополит Тихон использовал в своем новом труде более трехсот архивных и научных источников, тщательно анализируя экономическую и социально-политическую ситуацию в Российской империи, ее внутреннюю и внешнюю политику, деятельность монарха и правительства, а также состояние российского общества.

Отметим, это уже 12-я книга, написанная владыкой. По данным Книжной палаты, по результатам первых трех месяцев митрополит Крымский Тихон стал самым издаваемым автором книг на российском рынке в 2023 году.