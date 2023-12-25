Обязательные работы получили жители Пыталовского района за кражу чугунных батарей

17:26, 25 декабря 2023, ПАИ

Обязательные работы получили жители Пыталовского района за кражу чугунных батарей, сообщили ПАИ в прокуратуре муниципалитета.

Мужчины замыслили кражу батарей из административного здания. Нарушители убедились в том, что за ними никто не наблюдает, открыли дверь и незаконно проникли внутрь. В одном из помещений они обнаружили чугунные батареи. Соучастники подготовили батареи и отправились на поиски транспорта, с помощью которого собирались отвезти батареи в пункт приёма металла.

В этот момент преступников заметил очевидец и позвонил в полицию. Суд с учетом позиции государственного обвинителя подсудимых признал виновными и каждому из них назначил наказание в виде 360 часов обязательных работ.