Соцфонд: пенсии и пособия за январь придут россиянам до 28 декабря

08:11, 26 декабря 2023, ПАИ

Большинство получателей пенсий и пособий получат январские выплаты в конце декабря. Речь прежде всего идет о тех гражданах, которым деньги приходят на карты кредитных организаций, поясняет «Российская газета».

Денежные средства на выплату январских пенсий и пособий обычно поступают в кредитные организации от Социального фонда России в конце декабря.

Пособия, пенсии и прочие выплаты, которые доставляются почтовыми отделениями связи, будут осуществляться в январе 2024 года согласно графику работы отделений. Россиянам, которые получают пособия через отделения почтовой связи, выплаты будут производиться с 3 по 24 января.

Не позднее 28 декабря за декабрь 2023 года будут перечислены детские выплаты, меры социальной поддержки населения (выплаты лицам, подвергшимся воздействию радиации (чернобыльские), выплаты военнослужащим и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет СФР); ежемесячная выплата из средств материнского (семейного) капитала.

До конца декабря россияне также получат ЕДВ (ежемесячная денежная выплата), ДМО (дополнительное материальное обеспечение), ДСО (добровольное социальное обеспечение), ДЕМО (дополнительное ежемесячное материальное обеспечение), а также выплаты на уход за январь 2024 года.