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Общество

Псковское УФАС внесло Московскую академию профобразования в чёрный список

Псковское УФАС внесло Московскую академию профобразования в чёрный список, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

К антимонопольщикам обратилась администрация Великих Лук с заявлением о включении сведений в отношении ООО «Московская академия профессионального образования» в реестр недобросовестных подрядчиков в связи с расторжением в одностороннем порядке контракта на оказание услуг образования по программе «Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты для руководителей и ответственных лиц».
Заключив контракт, подрядчик принял на себя обязательства по оказанию услуг, однако общество к оказанию услуг не приступило. Заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

УФАС установило, что согласно сведениям из ЕИС общество уже 13 раз было включено в реестр недобросовестных поставщиков. Комиссия антимонопольного органа решила сведения в отношении ООО «Московская академия профессионального образования» включить в РНП сроком на 2 года до 20 декабря 2025 года.

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