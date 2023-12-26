Псковичка стала серебряным призёром межрегиональных соревнований по лёгкой атлетике
Псковичка Елизавета Николаева стала серебряным призёром межрегиональных соревнований «Кубок академии лёгкой атлетики» до 20 лет. Соревнования прошли на стадионе «Зимний» в Санкт-Петербурге 23 декабря. Об этом сообщается в группе «Команда лёгкой атлетики» в соцсети «ВКонтакте».
Спортсменка установила новый личный рекорд на дистанции в 1 500 метров. Её результат составил 4:49,54.
Тренирует Елизавету Николаеву Родион Крылов.
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