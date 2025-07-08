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Тренер великолукского боксёра считает, что его подопечный готов к поединку с чемпионом мира

Тренер великолукского боксёра Мухаммада Шехова Дмитрий Кириллов считает, что его подопечный готов к поединку за звание чемпиона мира. Об этом он сказал в интервью изданию Metaratings.

Мухаммад Шехов. Фото: официальное сообщество боксёра в соцсети «ВКонтакте»

«Мухаммад готов к любому сопернику, любому чемпиону мира. Будь то Иноуэ [действующий абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе. – ПАИ] или кто-то другой, Шехов сделает свою работу», – сказал Кириллов. Он добавил, что готов ему помочь всем, чем сможет, а также пожелал, чтобы следующим соперником великолучанина был победитель пары Наоя Иноуэ – Муроджон Ахмадалиев.

Также Дмитрий Кириллов заметил, что Шехов в своём последнем бою на турнире RCC против аргентинца Фабиана Руиза показал всё, что от него требовалось, и чётко выполнял все инструкции. «Поэтому мы одержали победу. Может быть, не поэтому, а за счёт его качеств физических и технических мы выиграли, но он очень дисциплинированный боксёр. И слушал все мои инструкции», – пояснил специалист.

Отметим, что после победы над аргентинцем на счету Шехова 17 побед, одна ничья и ни одного поражения.

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