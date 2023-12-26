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Общество

Псковский художник распродаёт картины ради восстановления козовника

Псковский художник-график, член Союза художников России Сергей Руднев распродаёт картины ради восстановления козовника. Внимание на эту историю обратил телеграм-канал «Фланёр. Псков».

Работа Сергея Руднева

«Перед праздником продаю свою графику. Все средства с продажи пойдут на восстановление козовника после пожара и новых коз», – написал Сергей Руднев на своей странице «ВКонтакте» https://vk.com/wall567891501_6837.

Фото со страницы Сергея Руднева

Козовник на участке Сергея сгорел в ночь на 22 декабря. «Сегодня ночью сгорел козовник. Там жили козы, был инструмент (бензокоса, вилы, лопаты, культиватор и др.), подрамники для новых картин и сено на зиму для животных. Когда увидели огонь на козовнике, было уже поздно кого-то спасать. Он был небольшой, из бруса и панелей, с утеплителем внутри. В нем жили козел и две козы. Когда я побежал доставать коз – крыша уже опала и из-под огня не достать было. Все сгорело быстро», – рассказал художник.

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