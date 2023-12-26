Уже 850 договоров заключили псковичи на вырубку ёлок

13:20, 26 декабря 2023, ПАИ

Псковичи продолжают заключать договоры на вырубку ёлок к Новому году. По данным на день вторника, 26 декабря, заключили 850 договоров, сообщили корреспонденту ПАИ в ГКУ «Псковское лесничество».

ГКУ «Псковское лесничество» курирует лесной фонд Псковского района. Договор можно заключать до 29 декабря включительно, отметили в лесничестве.

Кроме того, за незаконную вырубку елей без договора предусмотрен административный штраф согласно статье 8.28 КоАП РФ (незаконная вырубка лесных насаждений).

Напомним, что ранее псковичи рассказали о своих любимых новогодних традициях.