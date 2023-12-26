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Общество

Бренды смартфонов из Китая стали лидерами по продажам в «Мегафоне» и Yota

По итогам 2023 года китайские бренды смартфонов стали самыми популярными в объединенной розничной сети «Мегафона» и Yota. Лидером продаж впервые стала марка Realme с показателем 20%. А моделью года оказался Honor X6. Об этом ПАИ сообщили в компании.

Фото: ПАО «Мегафон»

Китайские производители впервые заняли все верхние места рейтинга продаж в натуральном выражении. Следом за Realme идут Honor (19,4%) и Xiaomi (19%). Четвертое место также занимает китайский бренд Tecno с показателем 17%, далее следует Samsung (12%). Доля продаж Apple снизилась до 8%.

Смартфон Honor X6 с памятью на 64GB стал самой популярной моделью 2023 года и лидером в ценовой категории до 20 тысяч рублей. За ним идут смартфоны Realme C30s и Honor X8. В категории 20 тысяч – 50 тысяч рублей первое место занял Infinix Note 30 Pro. Лидер продаж среди смартфонов дороже 50 тысяч рублей – Apple iPhone 13.

В 2022 году лидерство делили между собой бренды Samsung (24%) и Xiaomi (24%), на третьем месте был Realme (21%), на четвертом Tecno (11%) и пятым шел Apple (10%). Похожая ситуация была и в 2021 году. Тогда рейтинг популярных брендов возглавлял Samsung с долей 39%, на втором месте располагался Xiaomi (29%), а замыкал тройку лидеров Apple (12%). Китайские бренды смартфонов Realme и ZTE тогда имели долю продаж 8% и 6% соответственно.

«Гиганты индустрии смартфонов Apple и Samsung планомерно теряют аудиторию поклонников в России. Поставки устройств этих брендов по-прежнему осуществляются регулярно, но сказывается отсутствие маркетинговой активности и рост цен. В результате мы видим значительное сокращение доли рынка прежних лидеров», – отметил директор департамента по стратегии и развитию продаж «Мегафона» Давид Борзилов.

Бренд

Доля 2023 г.

Доля 2022 г.

Доля 2021 г.

Realme

20%

21%

8%

Honor

19,4%

4%

4%

Xiaomi

19%

24%

29%

Tecno

17%

11%

0%

Samsung

12%

24%

39%

Apple

8%

10%

12%

ZTE

1%

4,3%

6%

Реклама. ПАО «Мегафон».

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