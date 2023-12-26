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Общество

Держатели кредиток Сбера могут выиграть квартиру в Москве

Сбер запустил акцию для всех владельцев кредитных карт банка. Главный приз – квартира в Москве – будет разыгран между клиентами, которые до 31 января оплатят кредитной СберКартой или любой другой кредитной картой Сбера пять покупок на сумму от 1000 рублей каждая. Победителя определят до 1 марта 2024 года. Об этом ПАИ сообщили в финансовом учреждении.

Держатели кредиток Сбера могут выиграть квартиру в Москве. Фото: пресс-служба Сбера

«Новый год – это время подарков, исполнения заветных желаний и выгодных решений. И наша кредитная СберКарта даёт шанс воплотить в жизнь всё вышеперечисленное. Вы можете купить хорошие подарки себе и близким и вернуть деньги в течение 120 дней – именно такой льготный период у нашей суперкредитки. Более того, оплатив картой всего пять покупок стоимостью от 1000 рублей каждая, вы получаете шанс выиграть квартиру в Москве. Сегодня кредиткой Сбера пользуется каждый четвёртый житель России в возрасте от 18 до 70 лет. Если кредитной СберКарты пока нет, её можно бесплатно оформить в СберБанк Онлайн всего за несколько минут», – отметил директор дивизиона «Кошелёк клиента» Сбербанка Игорь Ковалёв.

Сейчас в портфеле Сбера 25 млн кредитных карт, 15 млн из них – кредитные СберКарты, которые появились в 2021 году. Успех кредитной СберКарты связан с честными и прозрачными условиями – это беспроцентный период 120 дней, бесплатный выпуск, обслуживание и информирование. В удобном мобильном приложении СберБанк Онлайн клиент всегда может узнать даты и размер платежа по кредитке. Для держателей карт действует сниженная ставка 9,8% на покупки в категории «Здоровье» – ею уже воспользовались 8 млн человек, которые сэкономили 1 млрд рублей.

В октябре 2023 года Сбер начал масштабную программу перехода с кредитных карт старого формата на новые СберКарты. Перевыпустить свою кредитку и тем самым увеличить льготный период с прежних 50 дней до 120 можно совершенно бесплатно. Уже более миллиона россиян перевыпустили свои карты.

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