Псковская область вошла в топ-10 регионов с самыми низкими ценами на новостройки

09:28, 27 декабря 2023, ПАИ

Аналитики Домклик изучили ипотечные сделки Сбера на новостройки за неполный 2023 год и назвали регионы с самой низкой стоимостью первичного жилья. В топ-3 регионов с минимальной стоимостью первичного жилья вошли Ингушетия, Кабардино-Балкария и Смоленская область. Псковская область же вошла в топ-10. Об этом ПАИ сообщили в Сбере.

По данным Домклик, минимальная стоимость квадратного метра в новостройках составила 40,2 тысячи руб. Такие квартиры продаются в Республике Ингушетия. На втором месте по ценам на первичку – Кабардино-Балкарская Республика (51,5 тысячи), на третьем – Смоленская область (53,9 тысячи). В топ-5 регионов с самыми низкими ценами на квартиры в новостройках также вошли Чувашская Республика (56,2 тысячи) и Оренбургская область (57,4 тысячи).

Топ-10 регионов с наименьшей минимальной стоимостью кв. м первичной недвижимости. Данные Домклик за неполный 2023 год.

Регион Минимальная стоимость кв. м первичной недвижимости, тыс. руб. Республика Ингушетия 40,2 Кабардино-Балкарская Республика 51,5 Смоленская область 53,9 Чувашская Республика 56,2 Оренбургская область 57,4 Республика Калмыкия 57,5 Саратовская область 58,1 Курганская область 58,2 Челябинская область 58,4 Псковская область 58,5

В рамках исследования были проанализированы ипотечные сделки Сбербанка по покупке первичной недвижимости за неполный 2023 год. Для каждого региона РФ аналитики определили минимальную стоимость кв. м первичной недвижимости (квартиры). Как итог - был составлен рейтинг регионов (топ-10) по минимальной стоимости 1 кв. м новостроек.