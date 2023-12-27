Псковская область вошла в топ-10 регионов с самыми низкими ценами на новостройки
Аналитики Домклик изучили ипотечные сделки Сбера на новостройки за неполный 2023 год и назвали регионы с самой низкой стоимостью первичного жилья. В топ-3 регионов с минимальной стоимостью первичного жилья вошли Ингушетия, Кабардино-Балкария и Смоленская область. Псковская область же вошла в топ-10. Об этом ПАИ сообщили в Сбере.
По данным Домклик, минимальная стоимость квадратного метра в новостройках составила 40,2 тысячи руб. Такие квартиры продаются в Республике Ингушетия. На втором месте по ценам на первичку – Кабардино-Балкарская Республика (51,5 тысячи), на третьем – Смоленская область (53,9 тысячи). В топ-5 регионов с самыми низкими ценами на квартиры в новостройках также вошли Чувашская Республика (56,2 тысячи) и Оренбургская область (57,4 тысячи).
Топ-10 регионов с наименьшей минимальной стоимостью кв. м первичной недвижимости. Данные Домклик за неполный 2023 год.
|
Регион
|
Минимальная стоимость кв. м первичной недвижимости, тыс. руб.
|
Республика Ингушетия
|
40,2
|
Кабардино-Балкарская Республика
|
51,5
|
Смоленская область
|
53,9
|
Чувашская Республика
|
56,2
|
Оренбургская область
|
57,4
|
Республика Калмыкия
|
57,5
|
Саратовская область
|
58,1
|
Курганская область
|
58,2
|
Челябинская область
|
58,4
|
Псковская область
|
58,5
В рамках исследования были проанализированы ипотечные сделки Сбербанка по покупке первичной недвижимости за неполный 2023 год. Для каждого региона РФ аналитики определили минимальную стоимость кв. м первичной недвижимости (квартиры). Как итог - был составлен рейтинг регионов (топ-10) по минимальной стоимости 1 кв. м новостроек.
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