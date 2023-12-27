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Экономика

Псковская область вошла в топ-10 регионов с самыми низкими ценами на новостройки

Аналитики Домклик изучили ипотечные сделки Сбера на новостройки за неполный 2023 год и назвали регионы с самой низкой стоимостью первичного жилья. В топ-3 регионов с минимальной стоимостью первичного жилья вошли Ингушетия, Кабардино-Балкария и Смоленская область. Псковская область же вошла в топ-10. Об этом ПАИ сообщили в Сбере.

Фото: пресс-служба Сбера

По данным Домклик, минимальная стоимость квадратного метра в новостройках составила 40,2 тысячи руб. Такие квартиры продаются в Республике Ингушетия. На втором месте по ценам на первичку – Кабардино-Балкарская Республика (51,5 тысячи), на третьем – Смоленская область (53,9 тысячи). В топ-5 регионов с самыми низкими ценами на квартиры в новостройках также вошли Чувашская Республика (56,2 тысячи) и Оренбургская область (57,4 тысячи).

Топ-10 регионов с наименьшей минимальной стоимостью кв. м первичной недвижимости. Данные Домклик за неполный 2023 год.

Регион

Минимальная стоимость кв. м первичной недвижимости, тыс. руб.

Республика Ингушетия

40,2

Кабардино-Балкарская Республика

51,5

Смоленская область

53,9

Чувашская Республика

56,2

Оренбургская область

57,4

Республика Калмыкия

57,5

Саратовская область

58,1

Курганская область

58,2

Челябинская область

58,4

Псковская область

58,5

В рамках исследования были проанализированы ипотечные сделки Сбербанка по покупке первичной недвижимости за неполный 2023 год. Для каждого региона РФ аналитики определили минимальную стоимость кв. м первичной недвижимости (квартиры). Как итог - был составлен рейтинг регионов (топ-10) по минимальной стоимости 1 кв. м новостроек.

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