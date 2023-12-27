Объём кредитов у россиян рекордно вырос

07:30, 27 декабря 2023, ПАИ

Рекордных 34,8 трлн рублей достиг на начало ноября общий объём ссуд россиян. Всего за десять месяцев 2023 года у жителей страны кредитный портфель увеличился на шесть трлн рублей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на статистику Центробанка (ЦБ РФ).

Оказалось, что такой прирост был самым максимальным за всё время статистики. При этом, в пресс-службе Центробанка подтвердили, что объем кредитов у жителей России рекордно вырос за всю историю. Причём 60% из них пришлись на ипотеку, которая была поддержана льготами.

Такая ситуация произошла по нескольким причинам: отложенный спрос граждан на фоне стабилизации экономической ситуации, а также повышение доходов населения. А ещё одна причина – низкие ставки, заявила аналитик Совкомбанка Анна Землянова.