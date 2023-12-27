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Спорт

Новогодний забег с чаем и Дедом Морозом организует в Пскове общество ветеранов лыжного спорта

Новогодний забег на лыжах организует в Пскове общество ветеранов лыжного спорта. Забег начнется в 12:00 31 декабря на лыжном стадионе «Соколиха».

Фото со страницы общества ветеранов лыжного спорта Пскова

В мероприятии примут участие жители Пскова и Псковского район, Печор и Струг Красных всех возрастов. Ожидается около 80 лыжников. Спортсмены вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой будут состязаться в веселой гонке. Всех участников угостят горячим чаем с конфетами.

Подробности по телефону 8 921 214 51 50 (Виктор Мурников).

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