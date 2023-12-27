Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Школа креативных индустрий откроется в Пскове через несколько дней

Школа креативных индустрий откроется в Пскове в ближайшее время. Об этом рассказала председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Ольга Тимофеева: «Школа креативных индустрий откроется в Пскове через несколько дней». Фото: ПАИ

«На территории Пскова появилась современная школа креативных индустрий, в которой четыре студии. Открытие состоится уже через несколько дней. В ней будут учиться не менее 88 детей. Основной набор уже произведён. Однако, учитывая, что у нас в шорт-листе ещё 200 детей, скорее всего, будет дополнительный набор», – отметила она.

Напомним, школа предназначается для учеников средних и старших классов, чтобы они на современном оборудовании могли получить представление о том, что такое креативные индустрии. На её создание комитет в прошлом году выиграл 55 млн рублей.

Учреждение школы креативных индустрий в Пскове осуществляется при поддержке Министерства культуры РФ в рамках национального проекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 декабря 2023

Ольга Тимофеева – о Детской филармонии: Очень важно поддерживать творческих и талантливых детей
27 декабря 2023

Более 200 млн рублей было направлено на обновление псковских учреждений культуры по нацпроекту в 2023 году
27 декабря 2023

Ольга Тимофеева: Культурные мероприятия работают на перспективу развития Псковской области
27 декабря 2023

Псковский драмтеатр представил афишу на февраль
27 декабря 2023

Итоги работы областного комитета по культуре обсуждают в медиацентре ПАИ
27 декабря 2023

Стали известны результаты экспертизы старинных монет, найденных в Пскове
27 декабря 2023

Не забывай наш первый вечер: начались съемки сериала о группе «Комбинация» для Wink.ru
26 декабря 2023

Новогоднюю открытку можно будет бесплатно отправить из Псковского драмтеатра в любую точку России

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...