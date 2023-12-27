Школа креативных индустрий откроется в Пскове через несколько дней

17:51, 27 декабря 2023, ПАИ

Школа креативных индустрий откроется в Пскове в ближайшее время. Об этом рассказала председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«На территории Пскова появилась современная школа креативных индустрий, в которой четыре студии. Открытие состоится уже через несколько дней. В ней будут учиться не менее 88 детей. Основной набор уже произведён. Однако, учитывая, что у нас в шорт-листе ещё 200 детей, скорее всего, будет дополнительный набор», – отметила она.

Напомним, школа предназначается для учеников средних и старших классов, чтобы они на современном оборудовании могли получить представление о том, что такое креативные индустрии. На её создание комитет в прошлом году выиграл 55 млн рублей.

Учреждение школы креативных индустрий в Пскове осуществляется при поддержке Министерства культуры РФ в рамках национального проекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным.