Школа креативных индустрий откроется в Пскове через несколько дней
Школа креативных индустрий откроется в Пскове в ближайшее время. Об этом рассказала председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.
«На территории Пскова появилась современная школа креативных индустрий, в которой четыре студии. Открытие состоится уже через несколько дней. В ней будут учиться не менее 88 детей. Основной набор уже произведён. Однако, учитывая, что у нас в шорт-листе ещё 200 детей, скорее всего, будет дополнительный набор», – отметила она.
Напомним, школа предназначается для учеников средних и старших классов, чтобы они на современном оборудовании могли получить представление о том, что такое креативные индустрии. На её создание комитет в прошлом году выиграл 55 млн рублей.
Учреждение школы креативных индустрий в Пскове осуществляется при поддержке Министерства культуры РФ в рамках национального проекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
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