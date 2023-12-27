Новое отделение дневного пребывания открылось в псковских мастерских для инвалидов

19:57, 27 декабря 2023, ПАИ

Новый корпус отделения социальной дневной занятности открылся в Производственно-интеграционных мастерских для инвалидов имени В. П. Шмитца. На день открытых дверей учреждения, который прошёл сегодня, 27 декабря, были приглашены воспитанники организации и их родители, чтобы оценить созданные условия, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

В новом корпусе есть современный жилой модуль, демонстрационный зал, в котором можно смотреть фильмы и познавательные видеоролики, кабинет лечебной физкультуры с тренажёрами и спортивным инвентарём, кабинет психолога, творческая мастерская и учебная аудитория. Отмечается, что в новом корпусе постарались создать уютную домашнюю обстановку. Все помещения многофункциональные и имеют безбарьерную среду.

Новое отделение может принимать до 25 человек. Как отметил директор организации Вячеслав Сукманов, корпус позволит людям с инвалидностью находиться в обществе и быть частью коллектива, ходить на работу, общаться и дружить.

Напомним, производственно-интеграционные мастерские открыты в Пскове в 1999 году. Их задача – профессионально и социально реабилитировать людей с ограниченными умственными и физическими способностями. В мастерских работает 11 отделений: растениеводства, деревообработки, прачечное, картонажное, швейное, социальной дневной занятости и другие. Развитие мастерских реализуется при поддержке губернатора Псковской области, а также в рамках соглашения о сотрудничестве в социальных проектах, заключённого между правительством региона и общественно полезным союзом «Инициатива Псков» (Германия).

Посмотреть фоторепортаж со дня открытых дверей можно здесь.

Ранее сообщалось, что в Псковской области появится социальный информационно-аналитический центр. Кроме того, в деревне Дуброво Новоржевского района в 2024 году откроется мастерская для детей.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил общественников за реабилитацию людей с ограниченными возможностями. Кроме того, о льготах для инвалидов и условиях труда для человека с ОВЗ рассказала псковский эксперт.

Напомним также, ранее воспитанники центра лечебной педагогики и депутаты Псковского облсобрания сыграли товарищеский матч по бочче, а для семей с особенными детьми из Усвятского района провели творческие мастер-классы. Кроме того, депутат городской Думы передала псковской семье инвалидную коляску с электроприводом.