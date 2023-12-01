О льготах для инвалидов и условиях труда для человека с ОВЗ рассказала псковский эксперт

17:47, 01 декабря 2023, ПАИ

О льготах для инвалидов и о том, какие условия труда для человека с ограниченными возможностями здоровья обязана создать организация, в совместной рубрике ПАИ и Псковского облсовпрофа «Ваше право» рассказала руководитель инспекции труда Псковского областного совета профсоюзов Наталья Лепаловская.

Инвалиды – это граждане, требующие особой защищённости со стороны общества по причине стойкой утраты их физических, умственных или психических способностей к жизнедеятельности и имеющие статус инвалида. Однако, несмотря на свою ограниченность в жизненных функциях, они имеют такие же права, как и обычные люди, в том числе они обладают правом на труд. На многих предприятиях в числе сотрудников есть инвалиды. Но принимая на работу человека с ограниченными возможностями, организация обязана создать для него комфортные условия труда, а также предоставить некоторые дополнительные льготы.

Главными нормативными документами, которые регламентируют возможности инвалидов заниматься трудовой деятельностью, являются Трудовой кодекс РФ и Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 года. В статье 20 закона № 181-ФЗ перечислены основные мероприятия, направленные на обеспечение занятости людей с ограниченными возможностями. Так, к некоторым из них относится создание специальных условий труда для инвалидов в соответствии с индивидуальными программами реабилитации, организация их профессионального обучения, установление в организациях квот для приёма инвалидов и минимального количества специальных рабочих мест и другое.

Что касается квот, то согласно статье 21 Закона № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 года для всех предприятий независимо от организационно-правовых форм и форм собственности установлены нормы для приёма инвалидов на работу. Причём данные нормы в каждом субъекте РФ могут варьироваться, но при этом не должны отклоняться от принятых законом № 181 значений. Так, число работников с ограниченными возможностями в организации напрямую зависит от штата предприятия:

при численности работников в организации свыше 100 человек работодатель должен зарезервировать вакантные места для инвалидов в количестве от 2 до 4 % от среднесписочной численности работников;

при численности работников от 35 человек (включительно) до 100 человек (включительно) для работодателя устанавливается норма не выше 3 % от среднесписочной численности работников;

при расчёте квотированных мест для инвалидов запрещено включать работников, которые заняты на вредных или опасных условиях труда. Полное освобождение от квот получают лишь организации, созданные общественными объединениями инвалидов, уставный или складочный капитал которых состоит из вклада этих объединений.

Каждый месяц работодателю необходимо отчитываться перед органами занятости о соблюдении квоты: какова численность трудоустроенных инвалидов, сколько имеется свободных мест для трудоустройства инвалидов. Форма и сроки подачи сведений о выполнении квоты в каждом субъекте могут устанавливаться самостоятельно, поэтому работодателям рекомендуется для начала обратиться в службу занятости населения для уточнения данной информации.

Если работодатель нарушит соблюдение норм по квотам для занятости инвалидов, то ему грозит применение санкционных мер со стороны государства. В случае если не созданы или не выделены рабочие места в пределах квоты, а также если работодатель неправомерно отказал в приёме на работу инвалида, за такое нарушение полагается штраф для должностных лиц от пяти до десяти тысяч рублей согласно статье 5.42 КоАП РФ.

Если же работодатель по каким-то причинам не сообщает в службу занятости информацию о наличии свободных мест для инвалидов, то за несообщение таких сведений для должностных лиц положен штраф от 300 до 500 рублей, а для организаций штраф составляет от трёх до пяти тысяч рублей согласно статье 19.7 КоАП РФ.

Порядок приёма

При трудоустройстве инвалида работодатель в общеустановленном порядке должен запросить у него такие документы, как:

паспорт (документ, удостоверяющий личность);

трудовую книжку;

СНИЛС;

дипломы об окончании учебных заведений;

документ воинского учёта (для мужчин и военнообязанных лиц);

прочие (перечень указан в части 1 статьи 65 ТК РФ).

Однако для подтверждения инвалидности требуются ещё два важных дополнительных документа: справка, выданная комиссией МСЭ (медико-социальной экспертизы), в которой указывается группа инвалидности и степень ограничения трудовой деятельности.

А также ИПР (индивидуальная программа реабилитации или абилитации). Именно в соответствии с этой программой работодатель должен предоставить необходимые условия труда человеку с ограниченными возможностями.

Работодатель благодаря данной программе может убедиться, что человеку, претендующему на вакантное место, условия работы не противопоказаны по состоянию здоровья. Если имеются какие-либо противопоказания (недопустимый уровень шума, загазованность), то работодатель на законных основаниях может отказать инвалиду в трудоустройстве. При этом в направлении службы занятости необходимо отметить причину отказа.

Но важно учитывать, что если устройство на работу инвалида происходит не в рамках квоты и для занимаемой вакансии не предъявляются особые требования к состоянию здоровья работника, то инвалиду не обязательно предоставлять вышеперечисленные два документа, он это может сделать по желанию, и в связи с этим может быть принят на работу на общих основаниях без предоставления льгот.