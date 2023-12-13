Творческие мастер-классы провели для семей с особенными детьми из Усвятского района

17:30, 13 декабря 2023, ПАИ

Мероприятие для мам, воспитывающих детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, прошло в Центре социального обслуживания Усвятского района при поддержке Псковского областного отделения Российского детского фонда. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе фонда.

В первый день для детей провели творческий мастер-класс, они создали открытки для своих мам. Во второй день для мам организовали психологический тренинг с целью профилактики эмоционального выгорания.

После тренинга мамы вместе с детьми отправились на творческий мастер-класс. Участники проекта оформили плакат «Мама – целый мир», в котором отобразили главные качества мамы.

Двухдневная программа завершилась совместным чаепитием. Кроме того, дети приняли участие в беспроигрышной лотерее. Ребятам удалось выиграть мягкие игрушки, наборы для рукоделия, а также развивающие журналы.

После этого участников мероприятия пригласили выбрать одежду и обувь для своих детей.

Всего в мероприятиях проекта приняло участие 34 ребёнка и 19 мам. Мероприятия прошли в рамках проекта «Мама – это целый мир!», реализованного на средства субсидии комитета по социальной защите Псковской области.