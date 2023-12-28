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Общество

Три детских мечты с «Ёлки желаний» в Кремле исполнит Михаил Ведерников

Три детских мечты с «Ёлки желаний» в Кремле исполнит губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В своём телеграм-канале он рассказал, что по традиции в Кремле перед началом заседания Госсовета принял участие в федеральной «Ёлке желаний».

С ёлки губернатор снял сразу три открытки с пожеланиями детей: девочки Арины из Великих Лук, которая мечтает об игровом комплексе, Эдгара из Пскова – он попросил умную колонку и Ярослава из Херсонской области, который загадал электросамокат.

«Все желания будут выполнены максимально оперативно, очень постараемся успеть всё до Нового года», – отметил губернатор.

Михаил Ведерников напомнил, что в Псковской области тоже есть своя региональная «Ёлка желаний». «На ней ещё висят 8 шариков. А значит, вы еще можете успеть стать добрыми волшебниками и исполнить чью-то мечту», – добавил глава региона.

Ранее сообщалось, что мечты детей в рамках региональной акции «Ёлка желаний» исполнят губернатор Псковской области Михаил Ведерников, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, митрополит Псковский и Порховский Арсений, а также митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.

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Три детских мечты с «Ёлки желаний» в Кремле исполнит Михаил Ведерников

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