Три пожара ликвидировали в Псковской области за сутки

09:48, 28 декабря 2023, ПАИ

Три пожара ликвидировали пожарные в Псковской области за минувшие сутки, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

Огонь повредил стену и кровлю в хозяйственной постройке в деревне Филипцево Куньинского района. Причина возгорания устанавливается. Жилой дом спасли.

В жилом доме на улице Крестьянской в Дно огонь повредил потолок на кухне, помещение закопчено. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электросети. Жилой дом спасли.

В двухэтажном многоквартирном жилом доме на улице Ленина в Пушкинских Горах в одной из комнат двухкомнатной квартиры огонь повредил диван и обои. Предварительной причиной возгорания является неосторожное обращение с огнём при курении. Спасли двух человек и квартиру. Эвакуировали шесть человек. Пострадали два человека, они доставлены в медицинское учреждение.