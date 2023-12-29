Псковские студенты вышли в финал четвёртого сезона программы молодёжного предпринимательства «Я в деле»

14:13, 29 декабря 2023, ПАИ

Студенты Псковского государственного университета стали финалистами четвёртого сезона программы молодёжного предпринимательства «Я в деле». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Варвара Пичугина, Виктория Писукова и Никита Иванов разработали проект «Импульс», который представляет собой досуговое пространство в креативном дизайне, где псковичи могли бы поработать, отдохнуть, провести неформальное совещание или формальную встречу.

Проект направлен на увеличение удовлетворенности псковичей от жизни в городе благодаря доступности пространства, снятие стресса после рабочего дня или создание наибольшей продуктивности в работе – увеличение комфорта пребывания.

«Мы планируем работать как с b2b, так и с b2c. Мы хотим, чтобы у людей было место, где они могут качественно провести время, поработать или отдохнуть», – отметили авторы проекта.

Всего в финале четвёртого сезона программы молодёжного предпринимательства «Я в деле» приняли участие команды из 71 региона России.

Пятый сезон программы «Я в деле» стартует в январе 2024 года.

Отметим, программа «Я в деле» проводится при поддержке Минобрнауки, благотворительного фонда образовательных программ «Капитаны», Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х. М. Бербекова и Кузбасского государственного технического университета имени Т. Ф. Горбачёва с января 2022 года. Цель программы – научить школьников и студентов основам финансовой грамотности, работе в команде и созданию собственных проектов. За четыре сезона программа охватила 188 тысяч участников.