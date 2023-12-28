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Общество

В Псковской области ущерб от пожаров уменьшился более чем в четыре раза

Более чем в четыре раза снизился ущерб от пожаров в Псковской области в 2023 году по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 28 декабря.

В Псковской области ущерб от пожаров уменьшился более чем в четыре раза. На фото: Сергей Лаврухин. Фото: ПАИ

«Ущерб от пожаров в 2023 году существенно уменьшился – 74 миллиона 317 тысяч рублей. Для сравнения в 2022 году ущерб от пожаров составлял 317 миллионов 588 тысяч рублей. Такая цифра связана с тем, что в начале 2022 года возникли существенные пожары, повлекшие за собой серьёзные последствия», – рассказал Сергей Лаврухин.

Он также привёл статистику по техногенным пожарам в 2023 году в Псковской области. Так, общее количество пожаров в 2023 году уменьшилось на 1 % и составило 3 306 (в 2022 году было зарегистрировано 3 337 пожаров).

В текущем году во время пожаров погибли 74 человека (среди них один ребёнок), в 2022 году – 79 человек.

В 2023 году на пожарах были травмированы 44 человека, в 2022 году – 26 человек.

В этом году при пожарах спасли 59 человек, эвакуировали 333 человека (в 2022 году спасли 43 человека, эвакуировали 323).

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