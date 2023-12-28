Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Средневековые голосники обнаружили при реставрации церкви Николы со Усохи в Пскове

Средневековые голосники обнаружили реставраторы во время исследований «бухтящей», то есть отходящей со стены, штукатурки барабана купола церкви Николы со Усохи XVI века в Пскове, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Средневековые голосники обнаружили при реставрации церкви Николы со Усохи в Пскове. Фото здесь и далее: АНО «Возрождение культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Отмечается, что голосники – это керамические горшки, которые использовались для усиления акустики в храме и звучания голосов во время богослужений. Для этих целей горлышки кувшинов оставались открытыми внутрь помещения. Смысл названия скрыт в корне слова «голосник» – «голос». Кроме того, целью голосников было уменьшить вес храмовых конструкций, особенно сводов. При этом кувшины полностью вмуровывались внутрь стены, чтобы их было не видно.

Церковь Николы со Усохи в числе десяти памятников псковской церковной архитектуры включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Она неоднократно горела и перестраивалась. Реставрация осуществлялась в 1945–1955 годах Юрием Спегальским. Тогда была разобрана колокольня конца XVIII века, восстановлено восьмискатное покрытие четверика, воссоздана северная галерея. В 1964–1966 годах воссоздана звонница и над четвериком сооружена глава луковичной формы с лемехом. В 2016–2017 годах были отремонтированы фасады и купола, заменён лемех.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













28 декабря 2023

Эксперт назвал основные ошибки при установке новогодней ёлки
28 декабря 2023

Новогодняя ёлка зажглась на берегу Смолинского озера в Палкино
28 декабря 2023

Средневековые голосники обнаружили при реставрации церкви Николы со Усохи в Пскове
28 декабря 2023

Квест по поиску Деда Мороза организовали для детей в Пыталово
28 декабря 2023

Сергей Лаврухин: В Пскове достойное патриотическое воспитание
28 декабря 2023

23 жителя Южной Азии пытались незаконно пересечь госграницу в Псковской области
28 декабря 2023

Что помогает придумывать интересные вопросы для квиза, рассказал эксперт
28 декабря 2023

Губернатор вручил государственные и региональные награды отличившимся псковичам

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...