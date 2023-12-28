Средневековые голосники обнаружили при реставрации церкви Николы со Усохи в Пскове

20:08, 28 декабря 2023, ПАИ

Средневековые голосники обнаружили реставраторы во время исследований «бухтящей», то есть отходящей со стены, штукатурки барабана купола церкви Николы со Усохи XVI века в Пскове, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Отмечается, что голосники – это керамические горшки, которые использовались для усиления акустики в храме и звучания голосов во время богослужений. Для этих целей горлышки кувшинов оставались открытыми внутрь помещения. Смысл названия скрыт в корне слова «голосник» – «голос». Кроме того, целью голосников было уменьшить вес храмовых конструкций, особенно сводов. При этом кувшины полностью вмуровывались внутрь стены, чтобы их было не видно.

Церковь Николы со Усохи в числе десяти памятников псковской церковной архитектуры включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Она неоднократно горела и перестраивалась. Реставрация осуществлялась в 1945–1955 годах Юрием Спегальским. Тогда была разобрана колокольня конца XVIII века, восстановлено восьмискатное покрытие четверика, воссоздана северная галерея. В 1964–1966 годах воссоздана звонница и над четвериком сооружена глава луковичной формы с лемехом. В 2016–2017 годах были отремонтированы фасады и купола, заменён лемех.