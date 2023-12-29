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Общество

Кассовое исполнение по нацпроектам в Псковской области составляет 97,4%

Кассовое исполнение по президентским нацпроектам в Псковской области составляет 97,4 %, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Кассовое исполнение по нацпроектам в Псковской области составляет 97,4%. Фото из Telegram-канала Михаила Ведерникова

«Подвели предварительные итоги реализации президентских нацпроектов в Псковской области в 2023 году. По состоянию на 28 декабря кассовое исполнение составляет уже 97,4 %. До конца года этот показатель ещё немного вырастет. Сотрудники всех управлений, комитетов заряжены на то, чтобы выполнить максимум поставленных задач.

Отдельно хочу поблагодарить сотрудников Управления Федерального казначейства по Псковской области за помощь и конструктивное взаимодействие. Сейчас они трудятся буквально с утра и до ночи», – отметил губернатор.

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