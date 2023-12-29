Управляющую компанию в Дедовичском районе обязали выплатить 150 тысяч рублей маме девочки, сломавшей плечо при падении

15:15, 29 декабря 2023, ПАИ

Управляющую компанию в Дедовичском районе обязали выплатить 150 тысяч рублей маме девочки, сломавшей плечо при падении. Об этом ПАИ сообщили в районной прокуратуре.

Установлено, что в марте текущего года несовершеннолетняя дочь заявительницы поскользнулась на тротуаре у своего жилого дома. В результате падения она получила закрытый перелом правого плеча.

Женщина обратилась в прокуратуру Дедовичского района с требованием проверить соблюдение управляющей компанией требований жилищного законодательства.

Дедовичский районный суд удовлетворил исковое требование на сумму 150 тысяч рублей.

Решение суда ещё не вступило в законную силу.