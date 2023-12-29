Управляющую компанию в Дедовичском районе обязали выплатить 150 тысяч рублей маме девочки, сломавшей плечо при падении
Управляющую компанию в Дедовичском районе обязали выплатить 150 тысяч рублей маме девочки, сломавшей плечо при падении. Об этом ПАИ сообщили в районной прокуратуре.
Установлено, что в марте текущего года несовершеннолетняя дочь заявительницы поскользнулась на тротуаре у своего жилого дома. В результате падения она получила закрытый перелом правого плеча.
Женщина обратилась в прокуратуру Дедовичского района с требованием проверить соблюдение управляющей компанией требований жилищного законодательства.
Дедовичский районный суд удовлетворил исковое требование на сумму 150 тысяч рублей.
Решение суда ещё не вступило в законную силу.
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