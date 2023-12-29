Более девяти тысяч детей посетили новогодние представления губернаторской ёлки в Псковской области

19:26, 29 декабря 2023, ПАИ

Новогодние представления губернаторской ёлки в Псковской области увидели более девяти тысяч детей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Пскове состоялись новогодние представления губернаторской ёлки – в Ледовом дворце юные зрители смогли полюбоваться шоу «Бременские музыканты на льду». Мероприятие прошло в поддержку большого семейного проекта «Всей семьёй», который был запущен в преддверии Года семьи в России, инициированного президентом России Владимиром Путиным.

На льду выступили артисты в различных образах: пёс-жоглёр, петух-акробат, кот-фокусник, сыщик, похищающий принцессу прямо с ледовой арены. Шоу сопровождалось музыкой из мультфильма и видеодекорациями.

В правительстве отметили, что за два дня представления более шести тысяч ребят смогли окунуться в сказку, среди них – дети участников спецоперации, из многодетных и малоимущих семей, дети беженцев и с ОВЗ.

Фоторепортаж шоу «Бременские музыканты на льду»можно посмотреть по ссылке.

Представления губернаторской ёлки прошли не только в Пскове, но и в Великих Луках. На площадке Великолукского драмтеатра для детей продемонстрировали спектакли «Кафе «Птичий хвост» и «Новый год наоборот». Мероприятия в Великих Луках смогли посетить порядка трёх тысяч детей.

Ранее сообщалось, что в Псковской области запустили новогоднюю акцию «Ёлка желаний». Она традиционно проходит в двух форматах. В офлайне новогодние деревья с желаниями участников проекта установят в офисах организаций-партнёров и на площадках крупных мероприятий. Сотрудники и посетители могут выбрать себе те пожелания детей, которые смогут исполнить. Онлайн на сайте елкажеланий.рф можно подобрать желания, а исполнитель сам определит удобную для него сумму подарка и регион, в котором он готов реализовать мечту участника.