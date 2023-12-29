Светлана Мельникова: Псковский музей-заповедник – место, где можно в полной мере ощутить себя россиянином

22:00, 29 декабря 2023, ПАИ

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова поздравила псковичей с наступающим Новым годом в своём видеообращении, которое было размещено на странице музея в соцсети «ВКонтакте».

«Дорогие друзья, все те, кто любит музей, кто ходит в музей, кто был с нами в минувшем году! Тают последние дни 2023 года, впереди 2024-й. Мы желаем друг другу добра, радости, здоровья, счастья, но мне прежде всего хотелось бы поблагодарить псковичей, которые поверили в музей, которые давали нам большие авансы, которые не ругали нас даже тогда, когда у нас что-то не получалось, и клятвенно пообещать им, что в следующем году мы очень постараемся. И для нас очень важно, чтобы вы были с нами, потому что наша работа не имеет никакого смысла, если мы понимаем, что это вам не нужно», – начала своё видеообращение Светлана Мельникова.

Она отметила, что порой сложно ответить на некоторые вопросы, особенно когда разговор ведётся с молодёжью. Но музей, по её словам, то благословенное место, где, путешествуя во времени и пересекаясь с судьбами многих людей, человек может найти ответы на многие свои вопросы.

«К сожалению, мы иногда бываем очень ленивы. Наши великие предки, предшественники оставили нам заветы, очень многое предчувствовали, очень много предсказали. Стоит только вспомнить слова Игоря Северянина, сказанные в далёких 20-х годах: «Время наступит, Россия воспрянет, правда воспрянет, неправда отстанет». Сегодня эту правду защищают наши ребята на полях военных действий. И мне очень хочется, чтобы это время вошло в историю нашей страны как время великого обновления, очищения. И я очень надеюсь, что наши выставочные проекты, наши музейный залы, наши лекции, концерты, встречи будут для вас важны. И невольно вспоминаются другие строчки Северянина: «Родится русским слишком мало, им нужно быть, им нужно стать». Музеи России, Псковский музей-заповедник – это те места, где человек в полной мере может ощутить себя россиянином. С Новым годом!» – сказала Светлана Мельникова.