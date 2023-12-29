В Порхове зажгли огни главной новогодней ёлки
Главную новогоднюю ёлку в Порхове торжественно открыли сегодня, 29 декабря. Об этом пишет районная газета «Порховский вестник».
Для жителей и гостей Порхова организовали развлекательную программу: представление, танцевальный марафон и конкурсы.
«Людей на ярмарочной площади в парке собралось много, несмотря на мокрую погоду. Ёлочка загорелась яркими огнями. Снегурочка с Дедом Морозом, Снеговик и Зайка пели песни, организовали танцевальный марафон и игру в паровозик, водили с ребятами и взрослыми традиционные хороводы. А Дед Мороз приготовил особый подарок: проходящие под его волшебным посохом загадали заветные желания, которые обязательно должны исполниться», – пишет газета.
В завершение мероприятия Дед Мороз и Снегурочка фотографировались со всеми желающими.
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