В Порхове зажгли огни главной новогодней ёлки

23:25, 29 декабря 2023, ПАИ

Главную новогоднюю ёлку в Порхове торжественно открыли сегодня, 29 декабря. Об этом пишет районная газета «Порховский вестник».

Для жителей и гостей Порхова организовали развлекательную программу: представление, танцевальный марафон и конкурсы.

«Людей на ярмарочной площади в парке собралось много, несмотря на мокрую погоду. Ёлочка загорелась яркими огнями. Снегурочка с Дедом Морозом, Снеговик и Зайка пели песни, организовали танцевальный марафон и игру в паровозик, водили с ребятами и взрослыми традиционные хороводы. А Дед Мороз приготовил особый подарок: проходящие под его волшебным посохом загадали заветные желания, которые обязательно должны исполниться», – пишет газета.

В завершение мероприятия Дед Мороз и Снегурочка фотографировались со всеми желающими.