Десять сотовых вышек установят в Псковской области в 2024 году
Список деревень, которые стали победителями голосования за установку вышек мобильной связи в рамках президентской программы «Устранение цифрового неравенства 2.0», назвал в своём Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
В 2024 году будет установлено десять вышек:
– в Гдовском районе (деревня Тупицино);
– в Дедовичском районе (деревня Красные Горки);
– в Печорском районе (деревня Залесье);
– в Себежском районе (деревня Чернея);
– в Стругокрасненском районе (деревня Сиковицы);
– в Куньинском районе (деревня Пухново);
– в Псковском районе (деревня Быстрецово);
– и сразу три вышки появятся в Опочецком районе (деревни Бездедово, Болгатово и посёлок Приозёрный).
«Благодарю жителей за активное участие в голосовании. Сделаем всё, чтобы как можно быстрее установить и запустить вышки связи!» – подчеркнул Михаил Ведерников.
Проект «Устранение цифрового неравенства 2.0» реализуется в Псковской области в рамках договорённости губернатора Михаила Ведерникова с руководством одного из провайдеров цифровых услуг и сервисов. Он предусматривает организацию доступа к интернету и сотовой связи в населённых пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек. Населённые пункты для первоочередного строительства базовых станций определяются путём голосования жителей региона.