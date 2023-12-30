Десять сотовых вышек установят в Псковской области в 2024 году

11:08, 30 декабря 2023, ПАИ

Список деревень, которые стали победителями голосования за установку вышек мобильной связи в рамках президентской программы «Устранение цифрового неравенства 2.0», назвал в своём Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В 2024 году будет установлено десять вышек:

– в Гдовском районе (деревня Тупицино);

– в Дедовичском районе (деревня Красные Горки);

– в Печорском районе (деревня Залесье);

– в Себежском районе (деревня Чернея);

– в Стругокрасненском районе (деревня Сиковицы);

– в Куньинском районе (деревня Пухново);

– в Псковском районе (деревня Быстрецово);

– и сразу три вышки появятся в Опочецком районе (деревни Бездедово, Болгатово и посёлок Приозёрный).

«Благодарю жителей за активное участие в голосовании. Сделаем всё, чтобы как можно быстрее установить и запустить вышки связи!» – подчеркнул Михаил Ведерников.

Проект «Устранение цифрового неравенства 2.0» реализуется в Псковской области в рамках договорённости губернатора Михаила Ведерникова с руководством одного из провайдеров цифровых услуг и сервисов. Он предусматривает организацию доступа к интернету и сотовой связи в населённых пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек. Населённые пункты для первоочередного строительства базовых станций определяются путём голосования жителей региона.