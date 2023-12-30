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На Всероссийскую премию «Служение» претендует Островский район

Стартовало голосование за участников Всероссийской муниципальной премии «Служение», учреждённой президентом России Владимиром Путиным. От Псковской области в топ-100 номинантов по итогам многоуровневого отбора попал Островский район. Об этом ПАИ сообщили в ассоциации «Совет муниципальных образований».

На премию «Служение» претендует Островский район. Фото: Telegram-канал «АСМО Псковской области Ассоциация «Совет муниципальных образований»

Островский район представлен в номинации «Объединяя усилия – умножаем возможности».

Проголосовать за Островский район можно по ссылке.

Добавим, от одного только Северо-Западного федерального округа на премию поступило почти две тысячи заявок.

Победителей определят в девяти номинациях: «Защита Отечества – общее дело», «Прямой разговор – доверие к власти», «Объединяя усилия – умножаем возможности», «Новые технологии – новые возможности», «Практика муниципалитета – решение для страны, «Мой край – моя гордость», «Инициатива каждого – общий успех», «Опыт наставника – успех молодых», «Малая родина – сила России» и «Судьба человека – гордость Отечества» (специальная номинация). Награждение победителей пройдёт 16 января 2024 года.

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