На Всероссийскую премию «Служение» претендует Островский район

16:15, 30 декабря 2023, ПАИ

Стартовало голосование за участников Всероссийской муниципальной премии «Служение», учреждённой президентом России Владимиром Путиным. От Псковской области в топ-100 номинантов по итогам многоуровневого отбора попал Островский район. Об этом ПАИ сообщили в ассоциации «Совет муниципальных образований».

Островский район представлен в номинации «Объединяя усилия – умножаем возможности».

Проголосовать за Островский район можно по ссылке.



Добавим, от одного только Северо-Западного федерального округа на премию поступило почти две тысячи заявок.

Победителей определят в девяти номинациях: «Защита Отечества – общее дело», «Прямой разговор – доверие к власти», «Объединяя усилия – умножаем возможности», «Новые технологии – новые возможности», «Практика муниципалитета – решение для страны, «Мой край – моя гордость», «Инициатива каждого – общий успех», «Опыт наставника – успех молодых», «Малая родина – сила России» и «Судьба человека – гордость Отечества» (специальная номинация). Награждение победителей пройдёт 16 января 2024 года.