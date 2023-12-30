Добровольцы в костюмах Деда Мороза и Снегурочки организовали праздник детям в псковской инфекционке

21:28, 30 декабря 2023, ПАИ

Добровольцы Регионального ресурсного центра поддержки добровольчества и Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям совместно с Главным управлением МЧС России по Псковской области организовали праздник детям, которые находятся на лечении в Псковской инфекционной детской больнице. Об этом ПАИ сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

Добровольцы и сотрудники МЧС в костюмах Деда Мороза и Снегурочки поздравили с наступающим Новым годом около 50 маленьких пациентов, пожелав им скорейшего выздоровления и передав сладкие подарки через медицинский персонал больницы.

Ранее сообщалось, что пациенты Псковской областной детской клинической больницы получили подарки от Дедов Морозов в рамках Всероссийской акции «Новогодний десант». Три Деда Мороза спустились прямо с крыши здания и постучались в окна отделений стационара больницы.