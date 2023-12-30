Мероприятия по нацпроектам в Псковской области в 2023 году реализованы с показателем более 99%

21:39, 30 декабря 2023, ПАИ

Мероприятия президентских нацпроектов в Псковской области в 2023 году завершаются с рекордным показателем 99,69 %. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

«Это действительно победа, учитывая какой непростой был год, насколько вырос объём средств и как много было сложностей, связанных со строительством (дефицит рабочих, необходимость постоянной корректировки документации, проблемные подрядчики). Благодарю всех, кто причастен к результату, кто выкладывался в течение года, работал 24 на семь с начала и до самого завершения года», – написал глава региона.

Он также поздравил жителей Псковской области с тем фактом, что в регионе появилось большое количество новых современных объектов.