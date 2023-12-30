Демонстрационный экзамен по программам среднего профобразования сдали более тысячи псковских студентов

23:31, 30 декабря 2023, ПАИ

В Псковской области завершился период сдачи промежуточной и государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в форме демонстрационного экзамена. В период с февраля по декабрь было проведено 78 экзаменов для более чем 1 140 студентов. Об этом сообщает ПОИПКРО в соцсети «ВКонтакте».

Сообщается, что в 16 образовательных организациях было организовано 56 центров проведения демонстрационных экзаменов по 31 профессии/специальности.

Самым многочисленным центром проведения демонстрационного экзамена стал Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса по компетенции «поварское дело». Через площадку демонстрационного экзамена по компетенции «поварское дело» прошли не только студенты этого колледжа, но и обучающиеся из Островского многопрофильного колледжа, Дедовичского многопрофильного техникума, Опочецкого индустриально-педагогического колледжа, Псковского агротехнического колледжа.

На этой неделе последними приступали к промежуточной аттестации обучающиеся Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса и Великолукского механико-технологического колледжа по компетенциям «хлебопечение» и «обслуживание грузовой техники».

В ходе демонстрационного экзамена студенты выполняли практические экзаменационные задания, специально разработанные экспертным сообществом по своим компетенциям. Задания состояли из нескольких модулей разного уровня сложности, при выполнении которых обучающиеся демонстрировали свои умения и навыки сразу по всему спектру компетенции.