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Общество

В Псковской области простились ещё с шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими

С шестью военнослужащими, погибшими в ходе специальной военной операции на Украине, простились в Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

  • Погибшие в СВО военные
    Фото: Фото из телеграм-канала Михаила Ведерникова
  • Погибшие в СВО военные
    Фото: Фото из телеграм-канала Михаила Ведерникова
  • Погибшие в СВО военные
    Фото: Фото из телеграм-канала Михаила Ведерникова
  • Погибшие в СВО военные
    Фото: Фото из телеграм-канала Михаила Ведерникова
  • Погибшие в СВО военные
    Фото: Фото из телеграм-канала Михаила Ведерникова
  • Погибшие в СВО военные
    Фото: Фото из телеграм-канала Михаила Ведерникова

При исполнении воинского долга погибли капитан Сергей Копысов, старший лейтенант Александр Примеров, гвардии рядовой Сергей Владимиров, гвардии рядовой Вадим Сергеев, рядовой Илья Григорьев, рядовой Виталий Елисеев.

«Вечная память и вечная слава. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Всю необходимую помощь обязательно окажем», – сказал губернатор.

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