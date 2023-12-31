Алексей Наумец исполнил желание мальчика из Великих Лук

13:29, 31 декабря 2023, ПАИ

Сенатор от Псковской области Алексей Наумец вручил подарок юному великолучанину. Об этом ПАИ сообщили в комитете по культуре Псковской области.

Вместе с мамой мальчик написал на открытке послание, где загадал велосипед. Мечту ребёнка исполнил сенатор от Псковской области Алексей Наумец, который сорвал шарик с его желанием с ёлки, установленной в правительстве Псковской области.

Сенатор вручил подарок маленькому великолучанину, пожелав ему и его семье здоровья и благополучия в наступающем году.

«Для нас это большая радость. Мы не могли даже поверить, что такое действительно возможно. Спасибо большое за это предновогоднее чудо», – сказала мама Влада Карина Павлова.