Алексей Наумец исполнил желание мальчика из Великих Лук
Сенатор от Псковской области Алексей Наумец вручил подарок юному великолучанину. Об этом ПАИ сообщили в комитете по культуре Псковской области.
Вместе с мамой мальчик написал на открытке послание, где загадал велосипед. Мечту ребёнка исполнил сенатор от Псковской области Алексей Наумец, который сорвал шарик с его желанием с ёлки, установленной в правительстве Псковской области.
Сенатор вручил подарок маленькому великолучанину, пожелав ему и его семье здоровья и благополучия в наступающем году.
«Для нас это большая радость. Мы не могли даже поверить, что такое действительно возможно. Спасибо большое за это предновогоднее чудо», – сказала мама Влада Карина Павлова.
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