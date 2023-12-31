Глава Пскова поздравил жителей города в новогоднем видеообращении

17:13, 31 декабря 2023, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин обратился к псковичам с новогодним обращением. Видео опубликовано в телеграм-канале главы города.

«Дорогие псковичи! Наступает новый, 2024 год!

Уходящий год был полон ярких событий. Наш город продолжает развиваться и процветать благодаря вашим усилиям и труду. Спасибо каждому из вас за то, что вы делаете для нашего города.

Я благодарен нашим защитникам, которые и в эту минуту в зоне специальной военной операции отстаивают нашу свободу и благополучие каждого жителя!

Отдельные слова благодарности хочу выразить руководству области, Правительству Российской Федерации и президенту Владимиру Владимировичу Путину.

Национальные проекты, созданные по решению президента России, помогли значительно улучшить качество жизни людей, создали комфортные условия для работы и отдыха, а также стали толчком к развитию инфраструктуры и экономики города.

Новый год – удивительный и волшебный праздник. Он всегда приносит с собой новые надежды. Пусть так и будет! Оставим все трудности в уходящем году. Желаю, чтобы Новый год принёс счастье, здоровье и благополучие, а в ваших домах царили тепло, уют и любовь.

С наступающим 2024 годом!» – пожелал Борис Елкин.