Глава Пскова поздравил жителей города в новогоднем видеообращении
Глава Пскова Борис Елкин обратился к псковичам с новогодним обращением. Видео опубликовано в телеграм-канале главы города.
«Дорогие псковичи! Наступает новый, 2024 год!
Уходящий год был полон ярких событий. Наш город продолжает развиваться и процветать благодаря вашим усилиям и труду. Спасибо каждому из вас за то, что вы делаете для нашего города.
Я благодарен нашим защитникам, которые и в эту минуту в зоне специальной военной операции отстаивают нашу свободу и благополучие каждого жителя!
Отдельные слова благодарности хочу выразить руководству области, Правительству Российской Федерации и президенту Владимиру Владимировичу Путину.
Национальные проекты, созданные по решению президента России, помогли значительно улучшить качество жизни людей, создали комфортные условия для работы и отдыха, а также стали толчком к развитию инфраструктуры и экономики города.
Новый год – удивительный и волшебный праздник. Он всегда приносит с собой новые надежды. Пусть так и будет! Оставим все трудности в уходящем году. Желаю, чтобы Новый год принёс счастье, здоровье и благополучие, а в ваших домах царили тепло, уют и любовь.
С наступающим 2024 годом!» – пожелал Борис Елкин.
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