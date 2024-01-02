Яблочный день наступил по народному календарю

09:55, 02 января 2024, ПАИ

Яблочный день наступил по народному календарю сегодня, 2 января. Об этом сообщает портал calend.ru.

На Руси в этот день было принято чистить яблони от снега и инея – это сулило богатый урожай. Люди считали, что погода сегодня предсказывает погоду в августе, когда созреют яблоки.

Также этот день посвящался дому, где человек родился и вырос, было принято служить молебны Игнатию Богоносцу. Обязательно нужно было поклониться дому и обойти вокруг села крестным ходом с иконой. По народным приметам, человек, который родился в Игнатьев день, будет всю жизнь привязан к дому.