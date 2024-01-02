Подачу водоснабжения возобновили в посёлке Локня
Подачу водоснабжения возобновили в посёлке Локня после устранения неисправности. Об этом ПАИ сообщил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин.
«Неисправность устранена. В ближайшее время вода появится в кранах», – написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава муниципалитета.
Ранее поступила информация, что в одной из скважин вышла из строя электрика насоса. Неисправность устранила бригада специалистов МУП «Локнянское ЖКХ».
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