Подачу водоснабжения возобновили в посёлке Локня

12:00, 02 января 2024, ПАИ

Подачу водоснабжения возобновили в посёлке Локня после устранения неисправности. Об этом ПАИ сообщил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин.

«Неисправность устранена. В ближайшее время вода появится в кранах», – написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава муниципалитета.

Ранее поступила информация, что в одной из скважин вышла из строя электрика насоса. Неисправность устранила бригада специалистов МУП «Локнянское ЖКХ».