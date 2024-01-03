Более 1,5 тысячи россиян ежедневно подают заявления о службе в армии

12:59, 03 января 2024, ПАИ

Более 1,5 тысячи человек ежедневно подают заявления о службе в рядах российской армии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

В прошлом году в российскую армию набрали 490 тысяч военнослужащих по контракту и добровольцев. В ходе специальной военной операции (СВО) уже более 650 тысяч военнослужащих получили боевой опыт, уточнили в ведомстве.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в настоящий момент необходимости во второй волне мобилизации нет.

Напомним, что ещё 15 октября 2023 года президент РФ заявил, что так называемое украинское контрнаступление полностью провалилось.