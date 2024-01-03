Пожарные ликвидируют возгорание в Порховском районе

13:26, 03 января 2024, ПАИ

Баня горит в деревне Попадинка Порховского района, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



















На месте работают пожарные подразделения, которые ликвидируют возгорание и не допускают распространение огня на соседние строения.

Пострадавших нет.

Причина возгорания устанавливается.