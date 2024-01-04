Пассажир Kia Sorento пострадал в результате столкновения автомобиля с фурой в Новосокольническом районе
В деревне Пожары Новосокольнического района столкнулись автомобиль Kia Sorento и «Фура MAN». В результате ДТП пострадал пожилой пассажир легкового автомобиля. Его госпитализировали, сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
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Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
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Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
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Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
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Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
-
Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
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Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
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Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
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Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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