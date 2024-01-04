Пассажир Kia Sorento пострадал в результате столкновения автомобиля с фурой в Новосокольническом районе

12:00, 04 января 2024, ПАИ

В деревне Пожары Новосокольнического района столкнулись автомобиль Kia Sorento и «Фура MAN». В результате ДТП пострадал пожилой пассажир легкового автомобиля. Его госпитализировали, сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"

















На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.