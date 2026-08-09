Суд в Москве арестовал производителей дронов по делу о мошенничестве

14:59, 09 августа 2026, ПАИ

Кузьминский районный суд Москвы 8 августа заключил под стражу действующего и бывшего генеральных директоров компании – производителя беспилотных систем ООО «Дрон Солюшнс» Вячеслава Барбасова и Иракли Хазалию. Им предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), предусматривающей до десяти лет лишения свободы. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные из базы суда.

Фабулу уголовного дела правоохранительные органы пока не разглашают.

Компания «Дрон Солюшнс» зарегистрирована в Москве в 2018 году. Она специализируется на создании беспилотных авиационных систем, программного обеспечения и систем компьютерного зрения с использованием нейросетей. Согласно информации на сайте организации, её дроны могут эксплуатироваться практически в любых погодных условиях. Их применяют для мониторинга нефтегазовых объектов, наблюдения за возгораниями и охраны периметра.