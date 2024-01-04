Три человека получили травмы в результате лобового столкновения автомобилей в Новосокольническом районе

13:25, 04 января 2024, ПАИ

Великолучанка и двое москвичей пострадали в результате ДТП.

В Новосокольническом районе между деревнями Заболотье и Собольки произошло лобовое столкновение BMW и Kia Sportage, после чего Kia вылетела в кювет, сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ















В результате ДТП пострадала водитель BMW, 25-летняя великолучанка. Девушку доставили в больницу. Травмы также получили два человека из автомобиля Kia: 60-летний мужчина и 59-летняя женщина из Москвы.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.