Концерт «Новогодний калейдоскоп» проходит в Псковском музее

19:56, 04 января 2024, ПАИ

Концерт «Новогодний калейдоскоп» проходит в Приказной палате Псковского музея-заповедника, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

«Необычное органное звучание баяна, которое затрагивает слушателей до глубины души, сменяется трогательными мелодиями, слетающими с гитарных струн. Смешение настроений, стилей, мелодий и инструментов – всё это происходит здесь, в Псковском музее!» – говорится в сообщении.

Напомним, «Новогодний калейдоскоп» – это концерт-микс, на котором звучат произведения разных времён, принадлежащие перу различных авторов и исполненные на самых разных музыкальных инструментах.