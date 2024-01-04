Концерт «Новогодний калейдоскоп» проходит в Псковском музее
Концерт «Новогодний калейдоскоп» проходит в Приказной палате Псковского музея-заповедника, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.
«Необычное органное звучание баяна, которое затрагивает слушателей до глубины души, сменяется трогательными мелодиями, слетающими с гитарных струн. Смешение настроений, стилей, мелодий и инструментов – всё это происходит здесь, в Псковском музее!» – говорится в сообщении.
Напомним, «Новогодний калейдоскоп» – это концерт-микс, на котором звучат произведения разных времён, принадлежащие перу различных авторов и исполненные на самых разных музыкальных инструментах.
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