В Кунье автомобиль столкнулся с трактором, гружённого брёвнами

20:37, 04 января 2024, ПАИ

Автомобиль Škoda и трактор, гружённый брёвнами, столкнулись у дома № 140 на улице Дзержинского в Кунье, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»









По словам водителя легковушки, трактор был без света, из-за чего Škoda налетела на брёвна и перескочила их.

В аварии пострадала женщина – пассажир Škoda. От госпитализации она отказалась. В машине также находились двое детей, они были пристёгнуты.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.