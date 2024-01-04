В Кунье автомобиль столкнулся с трактором, гружённого брёвнами
Автомобиль Škoda и трактор, гружённый брёвнами, столкнулись у дома № 140 на улице Дзержинского в Кунье, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
По словам водителя легковушки, трактор был без света, из-за чего Škoda налетела на брёвна и перескочила их.
В аварии пострадала женщина – пассажир Škoda. От госпитализации она отказалась. В машине также находились двое детей, они были пристёгнуты.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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